Minden fashionsita törekszik arra, hogy a legzordabb időjárásban is a legjobb formáját mutassa. Erre a tervezők is felkészültek már és természetesen a nyári záporok ellen is trendi védelmet kínálnak számunkra. De hogy milyen stílusban érdemes ilyenkor neki indulni a városnak? Nézd meg az alábbi gyűjtésben!

forrás: Getty Images Marc Cain

forrás: Getty Images Elie Tahari

forrás: Getty Images Prabal Gurung

forrás: Getty Images Versace

Ha pedig még mindig nincs elég inspirációd, hogy mit is húzz az elkövetkező esős napokon, mutatunk két összeállítást, amiket ráadásul most sokkal olcsóbban beszerezhetsz JOY-kuponjaiddal. Elsőként nézzük egy letisztultabb outfitet szoknyával. Ha meleged lenne a bokacsizmában választhatsz akár egy körömcipőt is, például lakk vagy műbőr változatban.

forrás: Getty Images Berlin

forrás: PR

1. Napszemüveg,Parfois, 5995 Ft - 20% kedvezmény a teljes tavaszi–nyári kollekcióra június 22-28. között.

2.Esőkabát,Rains/About you, 21 490 Ft - 25% kedvezmény bizonyos márkákra június 22-28. között.

3.Oldaltáska,Micussi/Sebastiano, 10 990 Ft - 20% kedvezmény teljes árú termék esetén június 22-28. között.

4.Rövid ujjú felső,F&F, 1790 Ft - 20% kedvezmény minden ruházati termékre június 22–28. között.

5.Műbőr szoknya,Mayo Chix, 12 880 Ft - 20% kedvezmény a megjelölt termékekre június 22-28. között.

6.Bokacsizma,Public Desire/answear.hu, 12 990 Ft - Akár -30% kedvezmény a megjelölt újdonságokra és extra -10% a leértékelt termékekre június 22-28. között.

Másodiknak pedig jöhet egy nadrágos szett, hogy azoknak is kedvezzünk akik ezt az irányvonalat kedvelik inkább. Játssz bátran a színekkel, hogy még jobban fel tudd dobni ezeket a szürke napokat!

forrás: Getty Images Párizs

forrás: PR

1.Esőkabát,G-Star Raw, 30 900 Ft - 20% kedvezmény teljes árú termék vásárlása esetén június 22-28. között.

2.Blúz,Tamaris, 14 990 Ft - 20% kedvezmény minden termékre, a már leárazottakra is, kivéve a legalább 50%-os mértékben már leárazottakat június 22-28. között.

3.Fülbevaló,Zemse, 7500 Ft - 20% kedvezmény minden ékszerre és lakberendezési termékre június 22-28. között.

4.Nadrág,Scotch&Soda, 37 990 Ft - 20% kedvezmény teljes árú termék vásárlása esetén június 22-28. között.

5.Táska,Retro, 16 990 Ft - 20% kedvezmény teljes árú termék vásárlása esetén június 22-28 között.

6.Félcipő,DYAN/WonderLAB, 49 990 Ft - 10-20% kedvezmény 2020. június 22. és 28. között.

Pörgesd végig galériánkat, mert még több esőkabát vár rád június 22-28. között a JOy-napokon!

