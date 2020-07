A ruha, amit bármikor előkaphatsz, ha úgy érzed nincs mit felvenned

Elindult a visszaszámlálás! Ne hagyd ki az utolsó lehetőségeket, hogy beszerezz mindent a JOY-napokon, amire csak szükséged lehet nyáron. A kedvezményeket biztosító márkák kuponjait keresd weboldalunkon.

forrás: JOY magazin IDE! Részletekért kattints

10 farmerkabát, ami mindenhez passzol Divat Nem érdekel Elolvasom

A hálóruhák utcán való újrahasznosítása már nem újkeletű dolog, ugyanakkor bármennyire is egy rövidke időszakot jósoltunk csak nekik, úgy tűnik, hogy több szezonon át tartó trenddé nőtték ki magukat. Persze ne a plüss, állatmintás darabokra gondolj, hanem a letisztult szatén vagy selyem változatokra. Lehet rendkívül elegáns, de egy fehér pólóval, edzőcipővel egy nyáresti borozásra is kellően laza. Nézzük is meg, hogy a tervezők miként álmodták meg ezeket a hálóingszerű ruhákat.

forrás: Getty Images Gabriela Hearst

forrás: Getty Images Designers Remix

forrás: Getty Images Jonathan Simkhai

forrás: Getty Images Beautiful People

Melltartóban az utcán? Nyugi, ha jól csinálod, most simán belefér! Divat Nem érdekel Elolvasom

De menjünk csak tovább, hiszen az utca embere szereti megspékelni a trendeket, főleg, ha divatmániás! Itt igazán nagy a skála a polgárpukkasztó szettektől kezdve a visszafogottabb megoldásokig.

forrás: Getty Images Réteges megoldásoknál is beválik, egy egyszínű inggel igazán jól mutathat.

forrás: Getty Images Ha számodra sok lenne, egy maszkulin zakóval visszahúzhatod a túl sokat mutató hatást.

forrás: Getty Images Sportosabb elemekkel kombinálva is megtarthatja a varázsát.

forrás: Getty Images Természetesen a mintás darabokról sem kell megfeledkezni.

Az ezerarcú övtáska: te ismered már minden oldalát? Divat Nem érdekel Elolvasom

Nézd galériánkban a JOY-napokon résztvevő márkák kínálatát!

Galéria / 7 kép JOY-napok: Hálóingek és arra hajazó ruhák Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria