Egy szandál, ami uralni fogja az idei a nyarat

Bár az elmúlt hetek nem a legmenőbb nyári darabok beszerzéséről szóltak, ám most már tényleg úgy néz ki, hogy a nyár nem marad el, szóval itt az ideje, hogy nyakig elmerüljünk a szezon divatújdonságaiban. Na meg hogy lecsapjunk néhány szuper kincsre a JOY-Napok SUMMER SPECIAL alatt. De mik is ezek?

Egy percig se aggódj, ha a trendek terén kicsit lemaradásban vagy, most eláruljuk, ha szandálról van szó, melyik fazon lesz az abszolút befutó. Ehhez csak egyetlen szót kell megjegyezned: flatform! A flatform szandálok diadalmenete egyébként már a tavalyi évben elkezdődött, ám a 2020-as nyárra érnek célba igazán, most aztán tényleg nincs olyan cipőmárka, aki ne hozakodott volna elé legalább egy ilyen extra magas talpú fazonnal. Az igazi klasszikus a Teva flatform szandija, de nagyon menő lépőt dobott piacra a Fila is, és természetesen a szofisztikáltabb darabok kedvelőinek sem kell teljesen elfeledni ezt a trendet, választokból ebben a kategóriában is akad bőven.

Ezek a 90-es éveket idéző darabok ráadásul nagyon praktikusak, hiszen kialakításuknak köszönhetően szuperkényelmesek, na és persze pár plusz centit is dobnak az emberen, és legyen elegánsabb vagy sportosabb fazon, a lazaság sütni fog rólad. Most össze is gyűjtöttük a szezon legmenőbb szandáljait, amiket ráadásul a JOY-Napok alatt kedvezményesen szerezhetsz be - mi kell még?

Kattints a falform szandálokért a galériánkra!

