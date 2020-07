Imádsz kirándulni és túrázni? 6 dolog, ami mindig legyen nálad ilyenkor

Jövő héttől, azaz pontosabban június 22-től egészen június 28-ig megrendezésre kerül a JOY-Napok Summer Special! A shoppingfesztiválra pedig rengeteg szuper kedvezménnyel készültünk, így a kuponok felhasználásával nem csak a nyár legmenőbb ruháit és cipőit szerezheted be magadnak sokkal olcsóbban, hanem a túrázáshoz szükséges holmikat!

A nyári szezonban ugyanis bőven lehetőségünk nyílik kirándulni és túrázni, ráadásul most, hogy a koronavírus miatt egyre enyhébbek a korlátozások, biztosan te is elkezdted kigondolni, hova szeretnél idén eljutni. Ha pedig Magyarországon belül szeretnél kirándulni, szerencsére bőven van miből válogatnod, hiszen belföldön is mesés tájak várnak rád:

Akárhogy is, a természetjárás során van pár dolog, aminek ott a helye a táskádban, hogy felkészülhess a rossz időre, a hosszú sétákra vagy egy hangulatos kis piknikre. Mi pedig elhoztunk neked hat olyan tárgyat, amit a JOY-Napok alatt olcsóbban vásárolhatsz meg.

Megéri lecsapni rájuk!

