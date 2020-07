Már javában tart a JOY-napok kuponőrület! Te már mindent megvettél, amire szükséged lesz a nyáron? Ha nem, ne búsulj még nem maradtál le semmiről, hiszen június 28-ig behozhatod a lemaradást! További információkért látogass el weboldalunkra!

Az espadrille is egy olyan cipő, ami valószínűleg sose megy ki a divatból. Iszonyatosan kényelmes, ráadásul igazán sokoldalúan hasznosíthatjuk, mivel a legtöbb nyári szettünkhöz passzolni fog. Rengeteg fajtája létezik, de az idei bemutatókon inkább a bokánál megkötős fazonok vonultak végig a kifutókon, mint ahogy az alábbi példákból is látjatjuk. Ez főleg azoknak kedvez, akik szeretik biztosan tudni a bokájukat vagy akik izzadékonyabbak, így a kicsit csúszósabb talpakat biztosan a cipőben fogja tartani.

forrás: Getty Images Luis Onofre

forrás: Getty Images Christian Dior

Akinek ez a fazon annyira nem jön be, annak jó hír, hogy temérdek stílusból és fazonból válogathatunk. Külföldön is érdemes körbe nézni, hiszen a street style világa tele van lehetőséggel azok számára is, akik kaphatók az efféle divatmotivációra. Főleg akkor, ha nem csak a lóti-futi napokon vennénk fel legújabb espadrille cipőnket.

forrás: Getty Images Egyenesen a kifutóról inspirálódva.

forrás: Getty Images A nyitott orrúakról se feledkezzünk meg!

forrás: Getty Images Díszpántos darabokba is érdemes befektetni.

forrás: Getty Images A wedge fazon is hódit az espadrille trendben.

