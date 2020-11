„Még csak 3 napja tartanak a kuponnapok, de máris spóroltam közel 10 ezer Ft-ot”

Általában a JOY-Napokat megelőző egy hónapban én már csak azt veszem meg, amit muszáj, egyébként minden nagyobb kiadást meghagyok a kuponnapok időszakára. Eddig csak jól jártam ezzel a taktikával, egyrészt mert az impulzív vásárlást lecsökkentettem nullára, másrészt pedig mert így az akciók alatt rengeteget tudtam megspórolni. És itt most nem 1-2 ezer forintokra gondolok, ugyanis az összeg ennél jóval többen mérhető. Jó példa erre az idei JOY-Napok is, aminek most még csak a 3. napjánál tartunk, de én máris majdnem 10 ezer Forintot spóroltam meg a kuponok segítségével.

Ha még nem szerezted be a magazint és a kuponokat, ne aggódj, online is megteheted!

Már régóta nagy vágyam volt egy combcsizma, szemezgettem vele a boltban is, de akárhányszor bementem, mindig teljes áron adták. Úgyhogy azt már rég eldöntöttem, hogy a JOY-Napokon beszerzek magamnak egyet, és nagy szerencsém is volt; a Deichmannban ugyanis a 0.napon 20%-os online akcióval vártak, ami azt jelentette, hogy a majdnem 14 ezer forintos cipő közel 11 ezer Forintért lett az enyém, és még a kiszállítás is ingyenes volt. Arról nem is beszélve, hogy konkrétan másnap már nálam volt!

forrás: Kerekes Vivi

A másik ok, ami miatt mindig nagyon várom a JOY-Napokat, hogy előre megvehetem azokat a dolgokat, amiket muszáj. Régen sosem hittem volna, hogy majd izgalommal tölt el, amikor a tisztítószereket vagy a papírtörlőket jóval olcsóbban vehetem meg, de hát mit mondhatnék, biztos megöregedtem, mert idén szinte ezt vártam a legjobban. Ilyenkor veszek meg mindent, amit kénytelen lennék amúgy is pár héttel később, és eddig szinte mindig sikerült őket úgy kiszámolnom, hogy a következő JOY-napokig kitartottak. Most a Rossmannban tettem meg ezt a kört, a kosaramban pedig helyet kapott jó pár holmi (vízkőoldó, mosószer és öblítő, sampon, tusfürdő, stb). Alapjáraton biztos félve mentem volna a kasszához a végösszeg miatt, de amikor a végén levonták a kuponokat, nagy boldogan nyugtáztam, hogy kerekítve 4500 Ft-tal kevesebbet fizettem!

5 dolog, amit a közelgő karantén miatt már most érdemes beszerezni az ünnepekre Tipp Nem érdekel Elolvasom

És akkor még egy kis ajándékvásárlás is belefért. Ha már ott voltam a Rossmannban, nem tudtam csak úgy elsétálni a Love, Beauty and Planet karácsonyi csomagok mellett, mert gyönyörűek, és tudom, hogy a húgom nagyon fogja imádni őket. Oké, akkor ez már landolt is a kosárban, 1000 Ft kedvezménnyel. Aztán gyorsan beszaladtam még a Libribe, is, ahol (többek között) megvettem végre könyvben is az elmúlt évek egyik legjobb zombis történetét (tudom, nem túl ünnepi, de aki kapja, imádni fogja), ez pedig 20% kedvezményt, azaz 740 Ft-ot jelentett. Úgy éreztem, ennyi személyes vásárlás elég is volt (persze távolságot tartva, maszkban, lehetőleg minél gyorsabban), de online még biztosan körbenézek párszor!

forrás: Kerekes Vivi

Még csak a 3. napon járunk, de én kis híján 10 ezer Ft-ot spóroltam meg, ami azért elég szép összeg, tekintve, hogy előbb-utóbb amúgy is meg kellett volna vennem ezeket a holmikat (leszámítva persze a csizmát, de annak meg úgysem tudtam volna ellenállni). Ha te is tervezgeted a bevásárlást, érdemes most beiktatnod, hiszen nagyon izgalmas akciók várnak rád. És a legjobb, hogy online is beválthatod a kuponokat, így még csak ki sem kell mozdulnod otthonról!

A koronavírus hozta rendkívüli helyzet idején kérjük, hogy legyél fokozott figyelemmel a biztonsági óvintézkedésekre. Minden esetben tarts megfelelő egészségügyi távolságot ( 1,5 méter) másoktól, és természetesen viselj maszkot. Ha netán úgy érzed, hogy beteg vagy, akkor maradj otthon! Vásárlásodat a lakásod nyugalmából, online is könnyedén elintézheted!

A téli szezon legmenőbb kiegészítői, amelyek stílusossá varázsolják a szetted Divat Nem érdekel Elolvasom

Ha tervezted megvenni a karácsonyi ajándékokat a JOY-Napok alatt, íme néhány ötlet, amivel garantáltan sikert arathatsz!

Galéria / 8 kép JOY-napok: 8 karácsonyi ajándék 6000 Ft alatt, amivel bárkinek örömet szerezhetsz Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria