Ha ebben a szettben mész az első randira, csakis jól végződhet az este

Az első randi épp elég stresszes tud lenni, aztán jönnek az olyan cseppet sem nélkülözhetetlen kérdések, mint a mit kapjunk magunkra? Van, aki képes ilyenkor a fél gardróbot felpróbálni, hátha megtalálja a tökéletes darabot, megint másnak pedig bejáratott „randis rucija” van. Mi is utóbbira esküszünk, amint a JOY-napok alatt november 12. és 15. között most extra kedvezményesen szerezhetsz be, ha még nem lóg ott a szekrényedben!

Vasárnap még együtt terveztük a jövőt, hétfőn már nem kellettem a pasimnak – de mit rontottam el? Önismeret Nem érdekel Elolvasom

De milyen is a tökéletes első randis szett? Nos az alapja egyértelműen egy olyan ruha, amiben jól érzed magad. Legyen kellően kényelmes, ugyanakkor ne legyen se túl sok, se túl kevés. A fekete, a szürke és a bézs is ideális választás az őszi-téli szezonban, jöhet hozzá egy menő bakancs (vagy ha olyan a program, akár egy magas sarkú csizma), egy kistáska és kész is vagy. Valójában a lényeg éppen abban rejlik, hogy nem szabad túlgondolni, ugyanis (lepődj meg!) a tapasztalat azt mutatja, hogy a srácok sem tudnak kellően önazonosak lenni egy mesterkélt randin. Érdemes szemrevételeznek a következő 5 ruhát, amiben garantáltan jól fogod magad érezni, és bátran viselheted akár magas sarkú cipővel, akár egy lazább sneakerrel, vagy bakanccsal.

Galéria / 5 kép JOY-napok: A tökéletes első randis ruha 10 000 Ft alatt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria