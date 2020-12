5 szuperegyszerű DIY karácsonyi dekoráció, ami garantáltan feldobja az otthonod

Az ünnepi időszak a lakásdekorálás legcsodásabb időszaka, hiszen ilyenkor semmi sem túlzás. Nincs az a karácsonyi giccs, ami sok lenne, sőt, ilyenkor a minél több, annál jobb elve érvényesül. Szó se róla, az üzletekben is minden évben varázslatos dekortárgyakra lehet lecsapni, ám ha saját kezűleg vágnál bele a díszek gyártásába, akkor most ehhez adunk néhány szuper tippet, hiszen nincs szebb, mint a DIY karácsonyi dekoráció. Hiszen a kezed munkája is benne van, és talán most az is plusz löketet adhat, hogy a JOY-Napok Xmas Special alatt a még egyes hozzávalókat is kedvezményesen szerezhetsz be!

Legyél fekete öves DIY-mester, vagy lelkes kezdő, ezeket a tuti DIY karácsonyi dekorációkat most te is gyorsan és egyszerűen meg tudod valósítani, a kérdés már csak az, hogy melyikkel kezd először!

1. Névre szóló díszek

A Scrabble klassz játék, ám pár év után gyakran előfordul, hogy a nagy társaspartik közben elveszik belőle jó pár darab. Megválnod viszont ilyen esetben sem kell tőle, csak néhány szalag, egy kis madzag, esetleg pár kis csengő, és elkészítheted ezeket a díszeket, amik ajándéknak sem utolsók.

2. Manók ecsetből

Talán a legcukibbak ezek a manók a listánkon, amiket ráadásul tényleg nagyon könnyű elkészíteni. Néhány ecset, fehér festék, megmaradt anyagdarabok, madzag, és egy-egy fa gyöngy az orruknak - ugye milyen ötletes?

3. 3D karácsonyfák

Kicsit időigényes, ám annál mutatósabb dekoráció következik, amit szintén minimális alapanyagból lehet elkészíteni. Nincs hozzá másra szükség, mint egy kúp alakú formára, folpackra, sok-sok madzagra, egy kis hobby ragasztóra, és néhány kis apróságra, amivel aztán kedved szerint dekorálhatod a fákat.

4. Mikulás karácsonyfadísz

Leharcolt, megunt gömbdísz, vagy golf-, esetleg pingponglabda, piros festék, fekete szalag és arany papír, ragasztó, ennyi kell ehhez a mutatós karácsonyfadíszhez, amit akár a gyerekek is könnyen el tudnak készíteni, a fán pedig ezerszer jobban fognak mutatni ezek, mint a snassz gömbök.

5. Csillag tobozokból

Végezetül jöjjön egy ötlet a naturális díszek kedvelőinek, amihez pár tobozra van szükség, ragasztóra, fehér festékre, és madzagra, az eredmény pedig nagyon menő lesz, arról nem is beszélve, hogy ehhez hasonló díszekért elég komoly összegeket kérnek el az üzletekben.

