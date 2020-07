Nem tudtam, hogy szükségem van a detox hajsamponra, amíg ki nem próbáltam

Igen ám, de számtalanszor előfordult, hogy porosnak éreztem a tincseimet. Találkoztál már azzal a jelenséggel, hogy amikor a hajadat babráltad, átfésülted, összefogtad, akkor a körmöd alatt szöszök és por jelent meg? Nem is olyan meglepő ez a probléma, hiszen naponta ki van téve a levegőben szálló pornak és a szmognak. Nem is beszélve a hajformázó szerekről, klórról, és olajokról. Ezt pedig – mint utóbb kiderült – nem képes akármilyen sampon eltüntetni a tincseinkből. Mi több, állítólag a hajon és a fejbőrön a számítógép, mobiltelefon és más elektromos készülékek használata során láthatatlanul keletkező szabadgyököket is érdemes eltávolítani.

Így hát adtam egy esélyt a detox samponnak, és azt kell, hogy mondjam, már az első használat után éreztem a különbséget. Kevésbé tűnt száraznak a hajam, sokkal könnyebb volt fésülni, és a már samponokkal szemben cseppet sem nehezítette el a hajamat. A legtöbb ilyen terméknek elég borsos ára van, de ki lehet fogni néhány olcsóbb, de hatékony verziót is. Én amúgy sem tervezem, hogy minden egyes hajmosást ezzel végzek majd a jövőben, azonban időközönként biztosan továbbra is használni fogom, mert az első tapasztalataim csak megerősítettek abban, hogy végre nem egy olyan termékről van szó, amire azt kellene mondanom, hogy: na, megint mit ki nem kitaláltak a beauty szakemberek, amire feleslegesen elköltünk majd egy rakás pénzt.

Szerencsénkre ma már számtalan márka dobott piacra olyan mélytisztító, méregtelenítő samponokat, amik közül érdemes szemezgetni, ha szeretnéd, hogy hajad egészséges, tiszta, fényes, és könnyen kezelhető legyen. Én határozottan erre biztatnálak! Ráadásul június 22-28. között a JOY-Napok Summer Special kuponokkal, kedvezményes szerezhetsz be egyes termékeket.

6 detox sampon, amit érdemes kipróbálni

