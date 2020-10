Rendkívül megviseli az arcbőrödet a beltéri levegő: eláruljuk, mivel óvhatod meg!

Már csak néhány hét, és kezdetét veszik a JOY-Napok, ahol most többszáz kupon felhasználásával, akár 70%-os kedvezményre is szert tehetsz. A kedvezmények a magazinban és digitálisan is elérhetőek, a csinos ruhákon, háztartási eszközökön és elektronikai kütyükön túl pedig természetesen a beauty cuccokat is lehetőséged lesz akciósan megvásárolni!

Ez azért is szuper hír, mert a bőrödnek most, a téli időszakban is kiemelt ápolásra lesz szüksége. Amikor a légszennyezettségre gondolunk, többnyire a szabad levegő jut eszünkbe, és meg sem fordul a fejünkben, hogy a négy fal között is káros hatások érik az arcbőrünket. Márpedig ez sajnos így van! Szakértők szerint a beltéri szennyezettség igazán jelentős mértékeket ölthet: erről a por, a szobák nem megfelelő szellőzése, a tisztítószerekben lévő káros összetevők, a főzés és sütés során felszabaduló anyagok, valamint a fűtési technológia tehet.

Ez nem csak a szervezetednek árthat hónapokon át, hanem a bőrödnek is. Ugyanannyira kiszolgáltatott vagy a beltéri levegővel szemben, mint a szabadtérivel, emiatt pedig idővel olyan következményeket tapasztalhatsz az arcodon, mint a pigmentfoltok kialakulása, megnagyobbodott pórusok, aknék megjelenése, valamint a gyulladásos bőrbetegségek jelei is fokozódhatnak - azaz rosszabb lesz az ekcémád vagy a pikkelysömöröd.

Tudtad, hogy az arctisztításra legalább annyira kell most figyelni, mint a kézfertőtlenítésre? Szépség Nem érdekel Elolvasom

Nem lehet elégszer hangoztatni, mennyire fontos akkor is odafigyelned a bőrápolásra, ha egész hétvégén ki sem lépsz a lakásból! Minden este alaposan tisztítsd meg a bőrödet a szennyeződésektől, használj hidratáló krémet, hetente egyszer pedig bőrradírt, hogy az elhalt hámsejtektől is megszabadulhass. A galériában segítünk, hogy megtaláld a tökéletes termékeket, amelyeket a JOY-Napok alatt a Rossmannban szuper árakon vásárolhatsz meg. Plusz jó hír, hogy idén november 11-én, már a 0. napon elkezdheted itt a vásárlást, és a hétvégén túl még plusz egy napon keresztül lesz lehetőséged akciósan beszerezni a legmenőbb termékeket.

Kattints a galériára az ajánlóért!

Galéria / 8 kép 8 bőrápoló termék, ami akciós áron lehet tiéd a JOY-Napok alatt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria