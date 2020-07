Vissza a 90-es évekbe: batikolt darabokkal éled újra a hippi stílus

Reméljük már te is nagyon készülsz a JOY-napokra, hogy jóval olcsóbban bevásárolhass minden szuper dologból június 22-28. között. Ha még nem vagy teljesen biztos abban, hogy melyik márkának a kínálatára fogsz lecsapni látogass el weboldalunkra, így biztos nem fogsz semmiről lemaradni!

A nyári trendek élén jár a batikolás. Ha nem is vállalja be mindenki tetőtől talpig, idén legalább egy felsőnek illik megbújnia a gardróbunkban. Szerencsére most is rengeteg fazonból választhatunk. Hosszú ujjúak, ingek, pólók és topok hada vár ránk, hogy hazavigyük és minél többször hordhassuk őket, nekünk csak el kell döntenünk melyik az, amelyik a legjobban illik hozzánk. Ha pedig csak azért tartózkodsz, mert nincs ötleted mivel is húzd fel, mutatunk pár példát, amivel biztos lesz a siker.

forrás: Getty Images A kék mintákat harmóniában tartva farmerral is felhúzhatjuk.

forrás: Getty Images Egy színben passzolsó mintás kaftán is izgalmas választás hozzá.

forrás: Getty Images Ha van rá lehetőség, szettben is érdemes gondolkodni.

forrás: Getty Images Westerncsizmával megidézhetjük a fesztiválhangulatot.

forrás: Getty Images Laza ing és nadrág kombinációja jól jöhet a forró napokon.

forrás: Getty Images A haladóknak a mintamix kipróbálása már-már kötelező!

