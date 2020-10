November 12. és 15. között ismét jön a JOY-napok, amely egyet jelent az óriási – akár 70%-os – kedvezményekkel, így lesz lehetőséged beszerezni a legszuperebb bőrápolási termékeket, méghozzá a legjobb áron.

A tisztítás és hidratálás mellett nem árt, ha néha egy kis extra kényeztetést is adunk a bőrünknek, ezért hetente kétszer iktassunk be egy maszknapot, amely során a bőrünket a leginkább fontos összetevőket tartalmazó maszkkal táplálhatjuk. Ezeknek köszönhetően gyorsan és egyszerűen varázsolhatunk magunknak gyönyörű arcbőrt, ugyanakkor nem mindegy, hogy zsíros, normális, száraz vagy éppen kombinált bőrre valót használunk, illetve a korunk sem utolsó szempont, hiszen minden életszakaszban más és más dolgok tesznek jót.

Szerezd be a novemberi lapszámunkat, vagy töltsd le a kedvezményes kuponokat a telefonodra a ShoppieGo applikáción keresztül, de addig is IDE kattintva lapozgasd végig a kuponfelhozatalt.

Ha pedig nem tudod, hogy pontosan mely maszk és mely össztevők lennének jók a bőrödnek, akkor adunk egy kis útmutatást:

