Nyári ékszermustra: halmozd bátran az aranyat!

Az arany kiegészítőket akár a június 22-28. között lévő JOY-napokon is beszerezheted igazán jutányos áron! Látogass el weboldalunkra és nézz utána a pontos részleteknek, meg persze annak is, hogy melyik márkák kínálatára fogsz rárepülni.

7 tipp, hogy magabiztosan válassz eljegyzési gyűrűt! Promóciók Nem érdekel Elolvasom

IDE! Részletekért kattints

Ha az ékszerekről van szó, ma már nincs nagyon kőbe vésett szabály – keverhetjük az aranyat az ezüsttel, de akár rozé darabokkal is. Ugyanakkor idén nyáron a tervezők arra inspirálnak minket, hogy szakítsunk ezzel a lazasággal, hiszen ők most inkább az aranyba futtatott csodákat halmozzák. Mehetnek az óriási fülbevalók feltűnő láncokkal, gyűrűk rengeteg karkötővel és az egész egy jó kis láncos övvel megspékelve. Csak úgy tündököltek a modellek a kifutókon. Természetesen ebben a trendben is megtalálhatók a visszafogott daraboktól kezdve egészen a megosztóbb kreálmányokig minden, kinek, mennyire lehet kitolni a határait. Nézzünk is párat belőlük! A kezdő képen látható alkotás Schiaparelli párizsi SS20 haute couture bemutatóján volt látható.

forrás: Getty Images Valentino

forrás: Getty Images Chloe

forrás: Getty Images Versace

forrás: Getty Images Giambattista Valli

forrás: Getty Images Moschino

forrás: Getty Images Alexander McQueen

forrás: Getty Images Dior

forrás: Getty Images Vivienne Westwood

Az örök klasszikus, ami a strandon túl is szuper kiegészítő: a szalmakalap Divat Nem érdekel Elolvasom

Fedezd fel galériánkban a június 22-28. között kedvezményesen beszerezhető arany és arany színű ékszereket!

Galéria / 15 kép Arany színű érkszeráradat a nyári napsugarak mellé. Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria