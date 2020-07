JOY-napok idején érdemes feltankolni a szezon trendjeiből, hiszen jóval jutányosabb áron tudunk hozzájuk jutni. 2020. június 22-28. között nézd végig a márkák kínálatát nehogy lemaradj egy klassz ajánlatról, mint például egy igazán különleges állatmintás táskáról. További részletekért látogasd meg weboldalunkat!

IDE! Még több információért kattints

Az állatminták már régóta tudhatók gardróbunkban, főleg ha ruhákról van szó. Most viszont a kiegészítők kerültek rivaldafénybe, pontosabban a különféle típusú táskák. A minták szempontjából igazán széles a skála, de mi most összeszedtük neked melyek a kihagyhatatlanok, amikből tudsz majd szemezgetni. Nézzük is a kifutós kínálatot!

Tigriscsíkok

Szafari stílussal és letisztult vonalvezetésű darabokkal érdemes kombinálni. Mintát keverni most is ér, sőt minél absztraktabb annál jobb!

forrás: Getty Images Dries Van Noten

forrás: Getty Images Dolce & Gabbana

Kígyóbőr

Maradhatunk a sima fekete-fehér-szükre-bézs mintánál, de ha valami izgalmasra vágyunk, ne hagyjuk ki a színes kézbevalókat se! Elegáns, nőies szettekhez kiváló.

forrás: Getty Images Boss

forrás: Getty Images Prada

Ocelot minta

Itt már merészebb, lázadóbb outfiteket vonultattak fel a nagy nevek. Jöhetnek a szegecselt, fémes elemek és még több minta keveréke.

forrás: Getty Images Dries Van Noten

forrás: Getty Images Versace

Zebracsíkok

Ennél a vonalnál főként a fekete-fehér szettek mennek egy kis színnel megspkéleve. Ezt a színt mindenképpen élénk árnyalatban válaszd, hogy igazán feltűnő legyen a végeredmény.

forrás: Getty Images Tod's

forrás: Getty Images Sacai

Hogy mire tudod beváltani a JOY-kuponjaidat június 22. és 28. között? Nézd meg galériánkban a legállatibb darabokat!

Galéria / 14 kép Kötelező táskatrend 2020 nyarára- állatmintás darabok Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Pötty pötty hátán, töltsd meg a gardróbod ezzel a trendi mintával! Divat Nem érdekel Elolvasom