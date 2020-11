Készülj velünk a karácsonyra, hiszen mi igazán megkönnyíthetjük a dolgodat ingyenes JOY-napok Xmas Special kuponjainkkal! Velük akár 60% kedvezménnyel vásárolhatsz meg mindent, ami szükséges lehet az ünnepekkor vagy akár a jövő évre nézve. Ráadásul számos kuponunkat online is beválthatod, így szeretnénk segíteni téged még jobban az érintésmentes vásárlásban! Ne feledd a december 3-6. között idő rólad szól és a szuper akciókról!

A koronavírus hozta rendkívüli helyzet idején kérjük, hogy legyél fokozott figyelemmel a biztonsági óvintézkedésekre. Minden esetben tarts megfelelő egészségügyi távolságot ( 1,5 méter) másoktól, és természetesen viselj maszkot. Ha netán úgy érzed, hogy beteg vagy, akkor maradj otthon! Vásárlásodat a lakásod nyugalmából, online is könnyedén elintézheted!

Idén különösképp fontos, hogy hasznos dolgokra költsük a pénzünket, ez az ajándékvásárlásnál sincs másként! Persze az apró kacatoktól is boldogok lehetünk, de az igazi nagy örömöt egy személyes és hasznos ajándékkal érhetjük el biztosan. Gondoljunk azokra is, akiknek a mozgás és a sport a mindene. Segítsük szenvedélyük kiélését és lepjük meg őket minőségi, szép ajándékokkal, amik még hétköznapjaikon is jól fognak jönni nekik. Mi gondoltunk erre is, úgyhogy tudd le velünk előbb és szerezz be mindent akciósan, így mindenki jól fog járni!

Szemezgess galériánkban a jobbnál jobb ajándékötletekért A JOY-napok xmas special keretein belül!

