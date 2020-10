Kislányként, amikor az édesanyánk cipőjében illegtünk, másra sem vágytuk, csak arra, hogy mi is végre idősebbek lehessünk, legyen saját magas sarkú szandálunk, na meg rúzskészletünk. Aztán tinédzserként jött a következő szakasz, amikor a cél továbbra is az volt, hogy minél idősebbnek tűnjünk, hiszen akkor már „komoly felnőttek” voltunk. Aztán ahogy teltek az évek, hirtelen azon kaptuk magunkat, hogy már a szemránckrém pislog ránk esténként a piperepolcon, és egyre többet teszünk azért, hogy megőrizzük fiatalos lendületünket – na és tükörképünket! A szakértő szerint van egy olyan szín is, amelynek viselésével jóval fiatalabbnak tűnhetünk a korunknál, ám mielőtt elárulnánk, hogy melyik is ez a szín, megosztjuk veled a szuper hírt, hogy a november 12. és 15. között ismét jön a JOY-napok, amikor hatalmas kedvezménnyel frissítheted – többek között – a ruhatárad. És beszerezhetnél egy-két türkiz darabot is…

forrás: JOY

A Sensation Color vezetője, Kate Smith szerint, ha elsőre nem is érezzük magunkénak a türkizt, érdemes vele kísérletezni, ugyanis ez a szín szinte szó szerint megfiatalít.

A türkiz egy olyan szín, ami minden bőrtónus mellett jól mutat. Számos változata létezik, lehet kékesebb, vagy épp zöldesebb. Érdemes megnézni a csuklónknál átütő vénák színét, hogy inkább kékes, vagy zöldes árnyalatban ütnek-e át, ez már sejtetheti, hogy a türkiz mely árnyalata illik jobban a bőrtónusunkhoz. Ha zöldesebb, akkor a melegebb árnyalatok lesznek az igaziak, míg kékesebbek esetén a hidegebb árnyalatok.

