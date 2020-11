Szerezd be a ruhát, amiért mindenki megőrül a szezonban!

Ne csússz le a JOY-napok alkalmával a rengeteg akcióról, hiszen több mint 300 kupon vár rád és velük akár 70% kedvezményre is szert tehetsz. Már csak pár nap van, úgyhogy siess, hogy beszerezhess mindent jutányosan, amire csak a szíved vágyna. Kuponjainkat a novemberi lapszámunkban találod, a részletekért pedig a weboldalunkra érdemes ellátogatni.

A bőr kifejezetten nagy szerepet kapott ebben a szezonban. A zakók és a kabátok mellett, nem is kérdéses, hogy a ruhák is hangsúlyosabbak a témában – gyönyörű darabok születtek a tervezők kezei alatt. Viszont az előző kollekciókhoz képest visszafogottabb színekben kell elképzelni őket, hogy hűek maradjunk az őszi-téli irányhoz. Ezért most főként a fekete és a barna árnyalatai közül kerülnek ki, de a bevállalósabbaknál a piros is előtérbe került. A fazonok szempontjából két irányba indultak: az egyik a nőies vonalvezetés, lágy fodrokkal, különleges váll és ujjmegoldásokkal, derék vagy csípőhangsúllyal. Emellett megtalálható még a military vonal is, annak aki megtartaná ennek a markáns anyagnak a keménységét. Imádjuk mindenhogy, hiszen magában is van olyan izgalmas egy ilyen ruha, hogy semmiféle plusz sallangot nem kíván. Ráadásul mivel igencsak szemrevaló és különleges, akár az ünnepi szettek közé is bele lehet csempészni majd év végén egy ilyen kis csodát, természetesen a megfelelő kiegészítők párosításával. Hogy meghozzuk a kedved, össze is szedtünk pár inspirációt, hogy is viselik őket a hétköznapokban a külföldi divatdiktátorok.

A nyitókép az Off White 2020-2021-es őszi-téli kollekció bemutatóján készült a párizsi divathéten.

A koronavírus hozta rendkívüli helyzet idején kérjük, hogy legyél fokozott figyelemmel a biztonsági óvintézkedésekre. Minden esetben tarts megfelelő egészségügyi távolságot ( 1,5 méter) másoktól, és természetesen viselj maszkot. Ha netán úgy érzed, hogy beteg vagy, akkor maradj otthon! Vásárlásodat a lakásod nyugalmából, online is könnyedén elintézheted!

A JOY-napok egy jó alakalom lehet, hogy beszerezd a sajátodat. Szemezgess galériánkban, hogy megtaláld a hozzád legjobban passzoló darabot!

