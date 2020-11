Szerezd meg a kabátot, ami nélkül nem múlhat el az idei ősz

Eljött az ideje, hogy összeírd a kívánságlistádat! Nem, még nem karácsonyra gondolunk, hanem a november 12-15-ig tartó JOY-napokra, aminek köszönhetően jutányos áron beszerezheted hőn áhított dolgaid.

A bőr ruhadarabok már több szezont is megéltek úgy, hogy a fő trendek között maradtak. Viszont az idei ősz nagy visszatérői nem csak a bőrzakók lettek, hanem a hosszú bőrkabátok is. Átmeneti időben tökéletes választás, de akár télen is jól kihasználható, hiszen ha a réteges öltözködést hívjuk segítségül, nem kell teljesen lemondani róluk a hidegebb napokon se. Rengeteg példát találunk a kifutókon: egyszerre vagány és nőies, így igazán friss megoldásokat sorakoztathattak fel nekünk kedvenc divatházaink.

forrás: Victor Virgile/Getty Images Fendi

forrás: Victor Virgile/Getty Images Miu Miu

A fő szín a fekete lett, de nem érdemes csak annál leragadni, hiszen a barna ezernyi árnyalatának, a bordónak és megannyi gyönyörű markáns színnek is ugyanolyan jól áll ez a trend – minden csak bevállalósság kérdése. A külföldi sztárok és influenszerek is nagyon jól tudják mennyire menők ezek a kabátok, ezért kifejezetten szeretik belecsempészni outfitjeikbe. Érdemes tőlük inspirációt szerezni, hogy igazán megjöhessen nekünk is a bátorságunk hozzá.

Nézd meg galériánkban az ehhez a trendhez hű szépségeket, amiket akár a JOY-napok alatt is beszerezhetsz kedvezményesen!

