7 trükk, hogy mesterien rétegezhesd ruháidat a hideg időben

A hideg beálltával sokunknak már csak egy számít, ha kilépünk az utcára, hogy ne fázzunk! A jó hír azonban az, hogy mindezt megteheted anélkül is, hogy Michelin babának éreznéd magad – hiába a sok-sok réteg. És hogy ne is legyen több kételyed, mutatunk 7 olyan praktikát, amivel könnyedén megbirkózhatsz a rétegezéssel.

1. Kötött mellények

Kezdjünk is az idei év egyik legnagyobb slágerével a mellényekkel. Ez azoknak a legjobb választás, akik a karjukra kevésbé érzékenyek a hidegben. Az alap opció természetesen a letisztult fehér inggel való párosítás, de lehetünk merészebbek is színekkel, mintákkal, különféle ujjú felsőkkel, vagy garbókkal.

2. Fel a vállra

Ez a tipp több szempontból is jól jöhet. Ha esetleg a hideg reggeleken indulnánk el otthonról több rétegben, ugyanakkor a későbbi órákra már soknak tűnik, stílusos megoldásként csak terítsük az egyik réteget a vállunkra és úgy kössük meg! Vagy ha unnánk a sálakat és valami másra vágynánk, kapjunk elő egy pulcsit vagy kardigánt, ráadásul még a hátunkat is melegíteni fogja!

3. Zakó kabáttal

A maszkulin megoldások amúgy is nagyon hasítanak mostanában, miért hagynánk ki akkor a zakókat a sorból? Itt nagyon nem kell mit magyarázni, mehet farmerral, nadrágkosztümmel, egy nőiesebb vonalon pedig szoknyával is. Aki meg nem pártolja a zakókat leválthatja akár, egy bőrdzsekire vagy farmerdzsekire is.

4. Plusz egy vékony garbó

Személyes kedvencem ez a trükk, hiszen a legtöbb outfitnél jól alakalmazható. Egy semleges színű vékonykötött vagy pamut garbó nem vonja el a figyelmet, mégis csodásan mutat ingek alatt, de bevethető rövidebb ujjúaknál, pulóvereknél, ruháknál is, és még sorolhatnánk a végtelenségig milyen sokoldalú. Ha pedig inkább kiemelnénk ezt a furfangot, válasszuk vibráló színekben!

5. Duplázzuk meg

Talán ez az a praktika, ami a legkevésbé ismert, pedig nagyon jól tud mutatni ha nem csak egy, hanem rögtön két inget húzunk fel. Persze nem a kezdő, stílusukat bontogatóknak szánták, hiszen nagyon fontos, hogy ezeket a megoldásokat viselni is tudjuk – máskülönben nagyon rosszul fogjuk érezni magunkat a bőrünkben az ítélkező szemek láttán.

6. Ruha alá szoknya

Térjünk is át az alsórészekre és annak rétegelésére, mert igen, azt is lehet! Duplázhatunk itt is és egy középhosszú ruha alá felhúzhatunk egy légiesebb szoknyát, hogy kifinomult legyen az összhatás. Szerencsés választás a ruháknál, ha egy kicsit asszimetrikusabb az alja, hiszen így sejtelmesen láttatjuk a szoknyát, mintha csak a ruha része lenne.

7. Egy szoknya egy nadrág

Jó-jó tudjuk, hogy ez nagyon megosztó megoldás, ezért is hagytuk a végére. Csak a nagyon bevállalósaknak ajánljuk, hiszen ha valaki nem viseli magabiztosan ezt az összeállítást, akkor igencsak esetlen lesz a végeredmény. A legjobb választás, ha ugyanabban az anyagban, színben vagy mintában válogatjuk össze az alsókat. A szoknyánál pedig a magas sliccelést semmiképp ne hagyjuk ki!

