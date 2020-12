6 táskatrend, amiről nem maradhatsz le a téli szezonban

Ne hagyd ki a JOY-napok Xmas Special ajándékkuponjainkat, amikhez akár online is hozzájuthatsz. Segítségükkel mindent beszerezhetsz jutányosabb áron, amire csak szükséged lehet az év végén. De persze nem csak a karácsonyi előkészületekhez és az ajándékszatyrok megtöltéséhez jöhetnek jól, hanem hogy naprakészre vághasd magad az aktuális trendekből is. Akár pár kattintással a tiéd lehet minden, amire csak vágysz – siess mert december 6-ig be kell hoznod a lemaradást!

Se cipőből, se táskából nincs az a mennyiség, amivel egy fashionisa igazán beérné. Mindig lesz egy új darab, amire a szívünk ácsingózik. Mivel ez a szezon is bővelkedik a jobbnál jobb trendekben, most is találtunk kulcsdarabokat, amik nélkül nem szeretnénk túllenni a hideg hónapokon. Összeszedtünk egy szuper táskakörképet, hogy mindenki tisztába kerülhessen a legfrissebb divattal.

A nyitókép a Lanvin 2020-2021-es őszi-téli kollekció bemutatóján készült a párizsi divathéten.

1. Rojtok

Nem csak a ruhákon jelenik meg ez a díszítés, hanem a kiegészítőkön is. Az extrahosszú és elegáns változatokra koncentráljunk, ebből most nem a hippi vonal lesz a nyerő.

2. Láncdísz

A fém díszeknél nem a szegecset, hanem a láncokat használták inkább előszeretettel a legújabb kollekciókban. Minden jöhet, legyen szó a hosszú vékonytól egészen a robosztus megoldásokig.

3. Minimalista

A letisztultság híveinek is kedveznek idén. Semmi sallang, csak a semleges színek és fazonok, itt maximum a formákban találunk egy kis játékosságot.

4. Hobo

A klasszikus hobo fazont is újragondolták, jóval elegánsabb formában bukkant elő a kifutókon, amire ez a csodás színű Gucci táska is jó példa lehet.

5. Kézi fogantyú

Most nem a vállra helyezhető modellek kerültek előtérbe, inkább a kézi megoldásokat választották a tervezők. Méretben a minitől egészen a maxi példányokig megtalálható lesz.

6. Clutch

Ha már így kézben tartjuk a dolgokat, akkor a clutchokról se feledkezzünk meg! Nem csak különleges alkalmakkor érdemes bevetni ezeket a nem mindennapi darabokat.

