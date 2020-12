Már nagyban tart a JOY-napok Xmas Special: december 3. és 6. között akár 60% kedvezménnyel vásárolhatsz online is letölthető ingyenes kuponjainkkal. Ne maradj le a mi karácsonyi ajándékukról, amivel könnyedén felkészülhetsz az ünnepekre ajándékok, dekoráció és egyéb előkészületek kapcsán. És persze nem csak másokat lephetsz meg, hanem akár magadat is megajándékozhatod azért, hogy ilyen profin helytálltál 2020-ban.

Érdemes előkészülni gondolatban és trendekben 2021-re, hiszen egy szempillantás véget ér ez az év is. A megszokott "karantén-kényelemhez" hűen, fontos szerepet kapnak majd a lapos cipők, azok közül is a sneakerek. Ezen belül pedig van pár trend, amire különösképpen érdemes lesz figyelni. Megmutatjuk, mikkel készülj, ha mindig naprakész szeretnél lenni:

1. Designer darabok

A jövő tavaszi trendek között ismét több divatmárka kínálatában lesz fellelhető a sportos irányvonal a lábbeliknél. Aki teheti, mindenképpen fizessen be egy eredeti darabra, hiszen sokoldalúan stylingolható és ráadásul sokáig ékesítheti gardróbunkat.

2. Kosaras csukák

Talán ezt a fazont az utóbbi időben kicsit már jobban kifelejtettük a repertoárunkból. Ennek viszont vége 2021-ben, hiszen egyre jobban jön vissza a köztudatba. Érdemes megbarátkozni vele, hiszen nem csak a nagyon sportos lányoknak szánták.

3. Fenntartható vonal

Ha lassan is, de eljön az az idő, amikor a fenntarthatóság alap lesz a brandeknél. Most nem csak ajánlott, hanem kifejezetten kulcstrend lesz a lépők világában ez a szempont, így nem csak menő, hanem környezettudatos is lehetsz!

4. Nem csak futáshoz

A futócipők az edzéseken túl is jól alkalmazhatók. Természetesen keverhetjük a stílusokat, de igazán menő és kényelmes összeállítások születhetnek laza és sportos ruhákkal, amik ráadásul tökéletes lesznek a (nevéhez híven) rohangálós napokon!

5. Retro életérzés

A trend, aminek mostanában mindig lesz helye a divatban sokunk nagy örömére. Ennél a vonalnál a 2000-es években menő edzőcipőinek világában érdemes elmerülni. Kezdésnek a New Balance 990 és ehhez hasonló fazonok meg is teszik majd.

Nézd meg galériánkban, milyen szuper sneakereket tudsz beszerezni kedvezményesen a JOY-napok Xmas Special alatt!

