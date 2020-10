5 kabáttrend, ami idén kicsit háttérbe kerül - Mutatjuk, hogy mik lesznek az új kedvencek

Jó hírünk van: nem csak abban segítünk, hogy eligazodj az idei kabáttrendek között, de ráadásul most több száz márka kedvezményes kuponjaival is szerezheted be új kedvencedet a JOY-Napok alatt, november 12-15. között!

A divat folyamatosan változik és ez az átalakulás minden szezonban trendáldozatokkal jár. Ez alól pedig a 2020-as hidegebb szezon sem kivétel, bár most is lesznek olyan darabok, amik kicsit háttérbe szorulnak majd, ám egy pillanatig sem kell aggódnod amiatt, hogy tuti szabások és ötletek nélkül maradnál, mert igencsak szemrevaló új alternatívák váltják majd őket!

A bőrkabátok hossza már tavaly is pár centivel több volt a megszokottnál és idén ez tovább fokozódik majd. Így a motoros dzsekik helyett képbe jöhetnek a trench stílusú darabok is, és bár sokszor nem ez a legmelegebb darab, amit az ember lánya vacogás nélkül el tud viselni magán egy hűvösebb napon, viszont egész jól kombinálható különféle rétegekkel!

Mutatjuk is tovább, hogy mit mire cserélhetsz még le, azaz szerintünk mely trendek azok, amiket megéri kipróbálni az elkövetkezendő hónapokban!

