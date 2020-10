2020 őszének must-have darabja lett „Mary Poppins táskája”

Alig egy szezonnal korábban nagyokat pilláztunk, amikor a tervezők kijöttek a szupermini táskákkal, ami valljuk be sok minden volt, csak épp praktikus nem. Ha te is az a típus vagy, aki szereti jól megtömni a táskáját egy átlagos napon is, akkor imádni fogod ezt a trendet! Plusz jó hír, hogy november 12. és 15. között ismét jön a JOY-napok, ahol megannyi kedvezményes kupon vár rád!

A weekender bag mellett természetesen a lazább esésű shopperek is ott vannak a szezon első számú trendjei között. Talán azt, hogy miért szeretjük, nem is kell túlmagyarázni, azontúl, hogy szó szerint Mary Poppins-nak érezhetjük magunkat egy ilyen táskával a kezünkben. Szín tekintetében nagyon széles a skála, amiből választhatunk, az egészen visszafogott daraboktól elkezdve, a mintás példányokon át, ezúttal mindenki megtalálhatja a saját ízlésének megfelelő táskát. Gyakorlatilag egy szabályt kell csak szem előtt tartanod ebben a szezonban: minél nagyobb, annál menőbb.

forrás: Fórum Hungary/ Mary Poppins visszatér

JOY-napok: 2020 őszének must-have táskafazonja

