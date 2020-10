10 dolog, ami nem hiányozhat az őszi kapszulagardróbból

Újra itt a JOY-napok és egyúttal a lehetőség, hogy felfrissítsd a gardróbod igazán jutányos áron beszerzett zsákmányokkal. Ne felejtsd, november 12-15. között rengeteg kedvezmény vár rád!

Az őszi trendeknek megfelelően összeszedtünk neked 10 olyan dolgot, aminek kötelező szerepelni még egy kapszulagardróbban is. Sikkes és elengedhetetlen kellékei lesznek az őszi napoknak.

1. Kötött mellények

A mellények igazi kulcsdarabok lettek idén, ebben a szezonban a hűvösre való tekintettel inkább a kötöttek kerültek rivaldafénybe.

2. Retró blézerek

A nagy őszi visszatérőket minden évben megtaláljuk. Idén az oversize és válltöméses darabok fognak nagyot menni, érdemes velük megbarátkozni.

3. Kötött ruhák

Folytassuk a sort még több kötött holmival! A ruhák most nem maradhatnak ki a sorból, minimum egyet érdemes beszerezni belőle!

4. Színes kockák

A kockás trend nélkül se telhet el egy ősz sem, így őket is érdemes megemlíteni. Viszont most jöjjön a szivárvány összes színe, amiben bátran pompázhatnak majd ruháink.

5. Lánc nyakláncok

Ékszerek közül, ha csak egyet kell választani, akkor azok egyértelműen a minél nagyobb láncszemes nyakláncok!

6. Krémszínű garbók

A basic felsőnket most egy semleges színű garbóban leljük meg. Legyen vastag vagy vékony anyagból, elengedhetetlen alapdarab, mivel nagyjából mindenhez passzolni fog.

7. Ballonkabátok

Átmeneti időben vagy a hidegebb napokon is jól hasznosítható, ha a rétegezést választjuk. Sokféleképpen hordhatjuk, szoknyához, nadrághoz, de még ruhaként is beválik.

8. Chunky csizmák

A chunky őrület már mindenhova elért, így a hosszú szárú-, és a bokacsizmák is kaptak belőle. Szokás szerint az elv a következő, minél vastagabb talpú, annál jobb.

9. Bőr felsők és alsók

Szettben érdemes kihasználni, de az is ér, ha külön a felsőt vagy külön a nadrágot szerezzük csak be. Ne csak feketében gondolkozzunk, a színesek most nem maradhatnak gazdátlanul.

10. Pliszírozott szoknyák

Ők is már régebb óta a köztudatban vannak, de ha idáig még nem szereztük volna be, itt az idő, hogy lecsapjunk egyre. Ha extrábbra vágynánk, a metál fényűek kifejezetten népszerűek.

Szerezd be te is ezeket a kulcsdarabokat a JOY-napok alatt jutányos áron!

