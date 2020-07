Te is tapasztaltad már, hogy azok az illatok, amik jól működnek télen, a fülledt melegben már fullasztóan hatnak? A szakértők azt javasolják, hogy legyen egy téli és egy nyári parfümünk is, amiket cserélgethetünk, szóval ha te is szereted betartani ezt a szabályt, akkor a JOY-Napok SUMMER SPECIAL remek alkalom arra, hogy most beszerezd erre a szezonra a kedvenced, ráadásul kedvezményesen!

Mivel a hő felerősíti az illatokat, ilyenkor a könnyed, friss változatok kerülnek előtérbe, bár az erősebb, fűszeresebb parfümök kedvelőinek sem kell szomorkodnia. A keleties jegyek az ezer egy éjszakáig repíthetnek minket, míg egy virágosabb illattal egészen nap úgy érezhetjük, mintha egy ligetben sétálgatnánk. A vízparttól a medencéig, a grilltől a tűzijátékig, a nyár az év legizgalmasabb időszaka, és tartogassanak is bármilyen forgatókönyvet számodra a következő hónapok, az igazi kalandokhoz mindenképp válassz egy hozzád illő illatot útitársnak!

A következő parfümök között biztosan

te is megtalálod a kedvencedet!

Galéria / 10 kép JOY-napok: 10 nyári parfüm, aminek képtelenség ellenállni Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria