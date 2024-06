Ám a díjak és a jó hangulat mellett a magyar sztárok szettjei is megérnek egy misét. Hihetetlen színes, extravagáns és merész ruhákban pompáztak a díjátadó vörös szőnyegén. Tóth Andi most is igazi szépségként tündökölt, Metzker Viki egy különleges kreációban varázsolta el a jelenlévőket, míg a Next Top Model Hungary győztese, Mészáros Lili görög istennőként jelent meg. De a férfiak között is szép számmal voltak hihetetlen jól öltözött sztárok. A következő válogatásban a JOY SMA 2024 legjobb ruháit gyűjtöttük egy csokorba.

Lássuk, kik voltak a legjobban öltözött magyar sztárok az idei JOY Social Media Award gáláján!

Galéria / 13 kép Volt, aki flitterekben ragyogott a JOY Social Media Award vörös szőnyegén - Íme az est legjobb szettjei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria