Josh Duhamel és felesége között hatalmas a korkülönbség, mégis azonnal tudta, hogy megtalálta az igazit

Az 50 éves sztár, eredetileg modell volt, színészként az All My Children című szappanoperában debütált, később pedig szerepelt az NBC Las Vegas című sorozatában. Az ő nevéhez fűződik még a Shotgun Wedding, az Ilyen az élet, a Menedék, a Transformers-filmek, illetve a Végzetes kitérő is.

Ma már nehéz elképzelni, de Duhamel eredetileg fogorvosként szeretett volna dolgozni, ám rossz jegyei miatt az egyetem elutasította. Élete egy későbbi időszakában, 2005-ben végül megszerezte az áhított diplomát.

és 21 évvel fiatalabb felesége, Audra

szerelmi életéről nem sokat tudni 2004 előttről, akkor azonban a világ egyik legismertebb énekesnőjével jött össze, a nála három évvel fiatalabb Stacy Ann Fergusonnal, művésznevén Fergie-vel.

A sztárpáros 2009-ben egy katolikus ceremónia keretein belül házasodott össze Malibun. 2013-ban kisfiuk született, aki az Axl Jack Duhamel nevet kapta. Néhány évvel később, 2017-ben bejelentették, hogy pár hónappal korábban szakítottak, válásuk folyamatban van.

A színész a most 33 éves mexikói színésznő, Eiza González mellett vigasztalódott, 2018-as románcuk azonban nem tartott sokáig, mert jött Miss World America, Audra Mari.

A mindössze 29 éves exszépségkirálynő 2016-ban nyerte el a fent már említett megtisztelő címet. Már 20 éves korától modellként dolgozik, 2021-ben pedig kapott egy tévés lehetőséget, így megmutathatta magát műsorvezetőként.

és a nála 21 évvel fiatalabb Audra 2019 májusában jelentették be, hogy együtt vannak, boldogságuk határtalan. A színész 2022 januárjában egy vakáción, spontán kérte meg szerelme kezét.

„Semmit sem terveztem el, még gyűrűt sem vettem. Egyszerűen csak éreztem, hogy ez az a nap, ma kell megtennem. Szóval így történt a lánykérés. (…) Tökéletesek vagyunk egymásnak, ő egy nagyszerű lány, két lábbal a földön tart, a valóságban. Tökéletes a számomra, tudtam, hogy ő az!” – emlékezett vissza a színész, aki még ebben az évben felségül is vette Audrát.

Ezt olvastad már?

Galéria / 6 kép Nem nagy, hanem óriási korkülönbség - 6 furcsa és híres pár, akit ez egy kicsit sem zavar Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria