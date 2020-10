A 21 Jump Street – A kopasz osztag és A Wall Street farkasa című film Oscar-díjra jelölt sztárja, Jonah Hill és menyasszonya, Gianna Santos kapcsolata véget ért – értesült a hírről a US Weekly. A pár 2019 őszén jelentette be az eljegyzést, akkor már egy éve együtt voltak. Most azonban határozottan szakításról szólnak a hírek, állítólag nem viselték jól a koronavírus hozta karantén időszakát. A magazinnak egy forrás azt is megerősített, hogy már hat hete külön vannak.

Eltűnt a Jonah és Gianna közt lévő szikra…

A 36 éves színésznek úgy tűnik nincs túl nagy szerencséje, ha szerelemről van szó. Gianna előtt Erin Galpernnel járt, azt megelőzően Brooke Glazerrel, Isabelle McNally-vel, Ali Hoffmannal, illetve Jordan Kleinnel. Azonban van egy közös mindegyik kapcsolatában, méghozzá az, hogy egyik sem tartott tovább eddig egy, maximum két évnél. Giannaval azonban nagyon úgy tűnt, hogy megvan köztük az a plusz, ami a korábbi kapcsolataiból hiányzott. Talán még nincs minden veszve…

