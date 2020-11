Hivatalos: berendelték a Netflix sikersorozatának folytatását

Amikor tavaly megérkezett a Netflixre egy újabb szuperhősös sorozat, alig pár nap alatt az egész világ felkapta a történetet. Az Umbrella Academy olyan fiatalokról szól, akik ugyanazon a napon születtek, és mindannyian valamilyen képességgel rendelkeznek. Egy milliárdos férfi megvásárolt közülük nyolcat, majd az egész gyerekkorukat a kiképzésükkel töltötte. A sorozat első évada már önmagában nagy siker volt, de a nemrég bemutatott második még ezt is képes volt felülmúlni.

Ezek után (na meg persze a fordulatos évadzárót követően) sejthető volt, hogy lesz folytatás - vagy legalábbis nagyon reméltük, hogy a Netflix berendeli az új évadot. Most pedig megtették a hivatalos bejelentést is: jövőre készül az Umbrella Academy 3. évada! A munkálatok februárban kezdődnek meg, és remélhetőleg jövő ősszel már láthatjuk is az új epizódokat.

Persze a forgatókönyvről most még nincs infó, de a lezárást tekintve elég izgalmas évad vár majd ránk!

Íme egy kis ajánló azoknak, akik szeretnének az elkövetkező hetekben a Netflix társaságában lazítani:

