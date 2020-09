Mel Gibson újra beveti magát: Érkezik a Passió folytatása

naturalista őszinteséggel mutatta be Isten fiának utolsó napjait, – amellyel nem meglepő módon – sikerült kiérdemelnie a szakma elismerését. A színész, akiről köztudott, hogy elképesztően vallásosnak tartja magát, úgy fogta meg a történetet, ahogy addig senkinek sem sikerült. A klasszikus Jézus-filmek helyett egy mai napig sokat emlegetett bibliai film lett, amelynek a folytatása hivatalosan is meg lett erősítve.

A hírt az alkotás egykori főszereplője, Jim Caviezel erősítette meg a sajtónak, amelynek a címe a The Passion of the Christ: Resurrection (kb. A passió: Feltámadás) lesz. Caviezel állítása szerint már meg is írta a forgatókönyvet, amit ő maga is elolvasott.

Ez lesz a világtörténelem legnagyobb filmje.

A folytatás történetéről még semmit sem tudni, ugyanis a színész ezt már nem volt hajlandó elpletykálni. Mindenesetre sokan kíváncsiak, hiszen az első rész Jézus keresztre feszítésével ér végét, így többen arra tippelnek, hogy az apostolok kerülnek a középpontba, akiknek különböző módon fog megjelenni Jézus a halálát követően.

Hogy a folytatásban sem fogja-e visszafogni magát, ha brutalistásról van szó, még nem tudni. De, ha minket kérdeztek: BIZTOSAN!

