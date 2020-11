Nem kérdés, az elmúlt években taroltak a Disney élőszereplős alkotásai a mozikban, így a nagy sikerekre való tekintettel nem is kérdés, tovább folytatódik ez a vonal. A dzsungel könyve, Az oroszlánkirály, A szépség és a szörnyeteg, az Aladdin, a Dumbó, a Susi és Tekergő, és a Mulan már pipa, de tervben van még sok más kedvencünk remake-je is, most pedig a Disney bejelentette, egy újabb meséhez készítenek élőszereplős változatot: készül a Lilo és Stitch!

A lapok már azt is tudni vélik, hogy a stúdió Jon M. Chu rendezővel tárgyal a Lilo és Stitch-ről, és már keresik a forgatókönyvírót is, aki új életet lehel a 2002-es animációs mesébe, ami egy magának való kislányról, és egy földre menekült kutyaszerű űrlény barátságáról szól. Hát, mi már nagyon várjuk!

Vajon egyszer ezek is sorra kerülnek?

