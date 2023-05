Az Amber Hearddel folytatott rágalmazási csatározását követően senki sem gondolta, hogy a színész valaha is újra vörös szőnyegre lép, bár tavaly már büszkén adott koncerteket és a rajongók is boldogok voltak, hogy sikerült győznie volt feleségével szemben. Most pedig még nagyobb a színész követőinek öröme, ugyanis tegnap a Cannes-i Filmfesztivál vörös szőnyegén köszöntötte újra a filmes világot és ezzel együtt mindenkit.

forrás: Gisela Schober/Getty Images

forrás: Stephane Cardinale/gettyimages

A színész természetesen legújabb filmje, a Jeanne du Barry című alkotásának premier vetítésének apropója miatt is tiszteletét tette a filmes események egyik legnagyobbikán. Johnny a produkció rendezőjével, Maïwennnel, valamint néhány színésztársával, köztük Benjamin Lavernhével, Pierre Richarddal, Pascal Greggoryval és Melvil Poupaud-val állt a fotósok elé. És a jelek szerint boldogabb és kiegyensúlyozottabb mint valaha.



Idén május 27-ig tart a fesztivál, így a következő napokban rengeteg film kerül bemutatásra, illetve a sztárok mesésebbnél mesésebb ruhakölteményeiből sem lesz hiány. Bár az is biztos, hogy most sokáig elsősorban visszatéréseként fogják emlegetni a 2023-as Cannes-i Filmfesztivált.

Ha kíváncsi vagy azokra a hollywoodi hírességre, akiken nem fog az idő, sőt, akkor katt a galériára!

Galéria / 8 kép Híres férfiak, akik nem vesztettek a sármjukból az idő múlásával Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha pedig még Johnny deppről olvasgatnál, akkor ezt se hagyd ki:

Galéria / 13 kép Ilyenek voltak Johnny Depp eddigi kapcsolatai Megnézem a galériát