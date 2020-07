Úgy fest, vele csalta Amber Heard Johnny Deppet

Amber Heard és drámája évek óta húzódik, és egyre meglepőbb és megbotránkoztatóbb részletek derülnek ki mindkettőjükről. Amber Heard kegyetlenségei, függőségi problémái, a folyamatosan kiszivárgó és előkerülő hang- és írásos bizonyítékok sem segítenek a dolog előrehaladásában.

A per újabb részleteként fény derült arra is, hogy folyamatosan féltékenykedett, és azzal vádolta Ambert, hogy minden kollégájával csalja. Állítólag egy filmes se maradt ki Johnny feltételezéseiből, sőt, szerinte bizonyítéka is volt arra, hogy exfelesége két hollywoodi gigasztárral kavart a háta mögött.

A minap a bíróságon Amber Heard nevesítette is a két hírességet:

Állandóan gúnyolta a pasikat, akikkel szerinte csaltam őt. Leonardo DiCapriót tökfejnek hívta, Channing Tatumot pedig krumplifejnek - mondta Amber.

Johnny a tárgyalások alatt továbbra is állította, hogy exfeleségének több sztárral is viszonya volt, ő egyelőre sem Leo sem Channing nevét nem ejtette ki. Vajon Amber utalását készpénznek lehet venni?

