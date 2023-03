Gyönyörű, hogyan tartja életben John Travolta elhunyt felesége, Kelly Preston emlékét

Miután az ÉVA magazin is megjelent TikTok-on, azon kaptam magam, hogy már nem csak a tartalomgyártói oldalon csücsülök, hanem fogyasztóként is használom az applikációt. Ebben a cikkben 6 magyar férfi TikTok tartalomgyártót mutatunk be, akiket érdemes követni!