Az év legmeghatóbb pillanata: John Legend feleségének énekelt a Billboard Music Awards díjátadóján

Pár hete jelentette be az énekes és modell felesége, hogy elvesztették harmadik babájukat. Chrissy a terhessége második felében járt, már azt is tudták, hogy egy újabb kisfiúval bővül a családjuk, akinek a Jack nevet adták. A pici érkezése óriási meglepetés és öröm volt a sztárpár számára, hiszen természetes úton fogant meg. Az egykori szupermodell betegsége miatt, ugyanis csekély esélyt adtak az orvosok arra, hogy ez valaha is megtörténhet. Luna és Milo, a házaspár két gyermeke, ezért lombikprogram segítéségével fogant meg.

Fájdalmukat a világgal is megosztották, amit mindenki egy emberként érzett át. Rengeteg sztár és követőjük küldött nekik együttérző üzeneteket. Azonban a gyász ellenére az énekes úgy döntött, hogy szeretne fellépni a díjátadón, ahol a „Never break” című számát adta elő. A dal beszédes szövege az egész közönséget meghatotta, főleg, hogy Legend a következő mondattal kezdte az előadást:

Ez Chrissynek szól.

A Grammy-díjas énekes és felesége már 7 éve házasok és a veszteség ellenére is igyekeznek egymás mellett lenni. Ezt pedig a zenész megható fellépése is bebizonyította.

