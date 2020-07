Eljött a jóga ideje: videók kezdőknek és haladóknak

Mikor máskor lenne időd belekezdeni új edzésformákba, ha nem most? Ha eddig nem érdekelt a jóga, most adhatsz neki esélyt, mert hidd el, a futás mellé ez tényleg egy fantasztikus kiegészítő tevékenység. Amellett, hogy javítja az egyensúlyérzékelést, a kitartást, ha haladó verziót választasz, szinte olyan lesz, mint egy kemény, saját testsúlyos edzés - a legjobb pedig, hogy kiváló nyújtásnak is. Mentálisan megerősít, segít ellazulni, elengedni dolgokat, megtanít befelé figyelni.

A net telis tele jógavideókkal: mi most összeszedtünk néhányat, kezdőktől a haladókig. Végül van még valami, amire nagyon ügyelj: ne erőltest túl magad! Persze érdemes feszegetni a határaidat, de szakszerű segítség híján nincs, aki otthon, a szobában kijavítson - szóval ne terheld túl magad, és próbáld helyesen végrehajtani a gyakorlatokat!

Marad a szoba és a saját tested: 4 saját testsúlyos gyakorlat, amikkel garantált a kőkemény edzés Edzés Nem érdekel Elolvasom

Reggeli 10 perces átmozgató jóga

Ha a munka előtt van kedved kicsit bemelegíteni, átmozgatni magad az éjszaka után, és kicsit pörgősebben indítani a napot, akkor kezdj egy 10 perces nyújtó gyakorlatsorral. Majd meglátod, mennyivel jobban megy a munka egy kis mozgás után!

Még több kezdő és haladó jógavideóért kattins a Runner's World oldalára!

Galéria / 12 kép Jobb mint a kávé: íme egy reggeli nyújtó gyakorlatsor, ami igazán felpörget Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria