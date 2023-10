Kibékült Joe Jonas és Sophie Turner: döntöttek a gyermekeik jövőjéről

Eleinte úgy tűnt, és Sophie Turner gyermekelhelyezési pere Angelina Jolie-éhoz és Brad Pittéhez hasonlóan akár évekig is elhúzódhat: míg a Trónok harca sztárja azt állítja, Joe szándékosan visszatartotta a lányaik útleveleit, mert nem akarta őket visszavinni Angliába Sophie-hoz, addig a Jonas Brothers énekese sokak szerint lejárató-kampányt indított az exe ellen, hiszen a szakításukkor több névtelen forrás is azt nyilatkozta, a színésznő túl sokat bulizik, ráadásul hűtlenséggel is vádolták. A viharos kezdet ellenére azonban viszonylag gyorsan megegyezésre jutottak a 3 éves Willa és az 1 éves Delphine elhelyezését illetően, amiről már egy közös nyilatkozatot is kiadtak a Page Sixnek.

„Az eredményes és sikeres közvetítés után megállapodtunk abban, hogy a gyerekek az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban egyenlően elosztva töltik majd az idejüket, szerető otthonokban” – jelentették ki, és azt is kiemelték, hogy szeretnének remek társszülőkké válni. Az egykori álompár „a köztük lévő kérdések békés megoldására” törekszik, és a bírósági dokumentumok szerint a lányok most október 21-ig Angliában tartózkodhatnak Sophie-val, majd november 2-ig Joe tölthet velük időt Amerikában: a hálaadást tehát az apjukkal ünneplik, a karácsonyi ajándékokat viszont az anyukájukkal bonthatják ki.

Sophie egyébként azt mondja, a válókereset beadása előtt azt tervezték Joe-val, hogy az Egyesült Királyságban nevelik fel a gyermekeiket, amit a hamarosan már csak volt férje felrúgott azzal, hogy nem akarta hazaengedni a lányokat Angliába, az énekes képviselője azonban ragaszkodik ahhoz, hogy Joe-t nem zavarja, ha a gyerekek kétlaki életet élnek és szó sincs arról, hogy szándékosan megakadályozta volna az utazásukat az anyjukhoz. A Page Six informátora úgy tudja, Joe nem akar harcolni Sophie-val, amíg „tisztességes megegyezésre tudnak jutni a gyerekekről”, de míg Willa és Delphine kedvéért hajlandóak békét kötni, addig a válásuk sajnos nem biztos, hogy könnyedén lezajlik: Sophie azért küzd, hogy az Egyesült Királyságban tárgyaljanak róla, Jonas viszont az amerikai bírósághoz ragaszkodik…

