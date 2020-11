Hivatalos: 2021-ben érkezik a Jóbarátok különkiadása

Többek között a Jóbarátok különkiadása miatt is, amely hivatalosan is jövő évben fog debütálni. A járvány kirobbanása óta többször is el lett halasztva a premierdátum, így nem meglepő, hogy ez most sem történt másként – a koronavírus második hullámára való tekintettel.

A Jóbarátok Chandlerje, Matthew Perry csütörtökön posztolt Twitter oldalára, ahol azt írta, hogy márciusban kezdik el a forgatásokat, ezért nagy valószínűséggel tavasszal kerül adásba a nem mindennapi epizód a HBO Max csatornáján.

Biztos forrásból tudni, hogy a készítők elsősorban most arra szeretnének összpontosítani, hogy kalap alá hozzák a forgatásokat, amit a mostani szigorú higiéniai és távolságtartási szabályok miatt lehetetlen megcsinálni idén.

Egy éve jelentették be a sorozat különkiadását, de még mindig nem tudni, hogy pontosan mi lesz az kultikus sorozat renuinjának sztorija. Annyi biztos, hogy a mindenki által várva várt epizód egy órás lesz és Ellen DeGeneres fogja felkonferálni. Jennifer Aniston egy korábbi interjúban elmondta, hogy még nekik sem árultak el mindent a készítők, így sok minden számukra is meglepetés lesz.

