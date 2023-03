A Jóbarátok rajongók most vettek észre egy HATALMAS bakit az egyik részben

Bár a Jóbarátok már majdnem két évtizede látható a tévéképernyőkön, a rajongók még most is felfedeznek újabb és újabb bakikat.

A sorozat az 1990-es évek közepe óta látható és népszerűsége azóta is töretlen. Sokan kívülről fújjuk egyes jelenetek szövegét, de még annak ellenére is, hogy Jennifer Anistont, Courteney Coxot, Lisa Kudrow-t, Matt LeBlanc-ot, Matthew Perryt és David Schwimmert többször láttuk a sorozatban, mint amit bevallunk, bizony vannak bakik, amiket sosem vettünk észre.

Mivel David Schwimmer, azaz Ross szerepel a The Great British Bake Offban és ismét középpontba került a sorozat, sokan azon kapták magukat, hogy a régi epizódokat nézegetik - a kilencedik évadban pedig egy szemfüles rajongó ki is szúrt egy nagyon-nagyon furcsa dolgot Rachel Greennel kapcsolatban.

A negyedik epizódban, Rachelt néhány másodpercre valaki más váltja fel a jelenet közepén.Te észrevetted? Biztosan nem! Körülbelül 12 perc, 20 másodpercnél a Courteney Cox által alakított Monica és Rachel Monica lakásában beszélgetnek korábbi partnereik szokatlan fétiseiről. Ekkor lép be a Matt LeBlanc által alakított Joey, aki arról panaszkodik, hogy lefeküdt egy lánnyal és az a gyanúja támadt, hogy ez már korábban is megtörtént, a lány azonban nem emlékszik rá.

Mindhárman leülnek a konyhaasztalhoz, hogy folytassák a beszélgetést, és ekkor jól látható Rachel, akinek göndör a haja, és sárga felsőt visel. Ahogy a kamera átáll, hogy Monicára fókuszáljon, a sasszemű nézők észrevehetik, hogy mellette a képernyő bal alsó sarkában egy másik nő látható, egyenes hajjal és sötétkék felsőben.

De ha pislogsz, lemaradsz róla, mert néhány másodperccel később a kamera Rachelre vált, és a beugró már nem is látható.

forrás: HBO

De nem ez volt az egyetlen eset, amikor a színészeket beugrók helyettesítették!

Olvastad már?

Galéria / 10 kép 10 filmes baki, ami kikészítette a rajongókat Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria