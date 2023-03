Mint egy romantikus film: Joaquin Phoenix megtanította a világnak, hogy az igaz szerelemre megéri sokat várni

Egészen hihetetlen, de Hollywood egyik legtehetségesebb színésze, Joaquin Phoenix 2023 őszén immár a 49. születésnapját fogja ünnepelni. Elnyerte már az Oscar-díjat, a BAFTA-t, a Grammy-díjat, illetve a Golden Globe-ot is, a The New York Times szerint egyike a 21. század legnagyszerűbb színészeinek. Olyan filmekben láthattad, mint a Gladiátor, a Sade márki játékai, a Jelek, A falu, A nő vagy a 2019-es Joker. Puerto Rico-ban született, öt édestestvér közül ő a középső, illetve van két féltestvére is apai ágról. Anyai ágon magyar származású, nagymamája a magyar-zsidó Lefkowitz Margit volt.

A sztár szülei akkor találkoztak először, amikor édesanyja egy hegyi túrán vett részt, egy évvel később már házasok voltak és együtt beléptek a Children of God nevű vallási szektába, ahonnan 1977-ben menekültek el. Az egész család vegán, Joaquin Phoenix ezt az életmódot követi a mai napig.

Joaquin Phoenix és Rooney Mara különleges szerelme

Joaquin Phoenix a véletlennek köszönheti színészi pályafutását, amikor apukája egy gerincsérülés után munkaképtelenné vált, az egész család Los Angelesbe költözött, ahol egy tehetségkutató-ügynök több testvérével együtt „felfedezte”. Minden nagyon szépen alakult, mígnem 1993-ban egy tragikus éjjelen a színész bátyja, River meg nem halt a szeme láttára egy buliban. A súlyos veszteség után a család évekre elhagyta az Egyesült Államokat.

Joaquin Phoenix pár évvel később visszatért Hollywoodba és beleszeretett a gyönyörű Liv Tylerbe, akivel 1998-ig alkottak egy párt, a mai napig nagyon jó barátok. 2001 és 2005 között a különleges szépség, Topaz Page-Green dél-afrikai modell volt a barátnője, de valahogy ez a kapcsolat is zátonyra futott.

Élete nagy szerelmét, a 37 éves Rooney Mara-t 2012-ben, 11 évvel ezelőtt ismerte meg A nő forgatásán. Ebben a filmben a színésznő a színész exfeleségét alakította, akkoriban csupán barátság volt közöttük. Joaquin Phoenix egy interjúban elárulta, kezdetben azt gondolta, Mara nem kedveli őt, csak évekkel később derült ki, hogy csupán túl szégyenlős volt kimutatni vonzalmát.

2018-ban, újabb közös filmjük, a Mária Magdolna forgatásán estek szerelembe. A színész még azt is elmondta, annyira tetszett neki Rooney, hogy bár utálja a közösségi médiát, a színésznő profiljait rendszeresen nézegette, gyakran üziket, emaileket írt neki.

Joaquin Phoenix 2019-ben megkérte szerelme kezét, aki boldogan mondott igent. 2020-ban megszületett első gyermekük, River Lee. Az egész család vegán, a sztárpár imádja az állatokat.

