Joaquin Phoenix új filmje jobban fog sokkolni, mint a Joker

Joaquin Phoenix 2019-ben felért karrierje csúcsára a Jokerrel. A színész parádés alakítását az Akadémia Oscar-díjjal jutalmazta, Joaquin nevét pedig az is megjegyezte egy életre, akihez eddig nem értek el a színész filmjei. A sztár most él is a Joker adta népszerűséggel, és hírnevét kedvesével, az épp várandós Rooney Marával jó célokra szeretné fordítani.

A sztárról és szerelméről már hosszú ideje tudni lehet, hogy vegánok, illetve igyekeznek népszerűsíteni a környezetvédelmet. Tavaly a színészt le is tartóztatták egy washingtoni tüntetésen, ahol a kormány klímaügyi intézkedései ellen emelt hangot, de legalább ennyire fontosak számára az állatok jogai, illetve kötelességének érzi, hogy felhívja a figyelmet az állattenyésztés veszélyeire. Új filmjében pedig pont ez a téma kerül a fókuszba.

Joaquin Phoenix és Rooney Mara vezető producerei a The End of Medicine című dokumentumfilmnek, melyben a állattenyésztés, a környezetkárosítás és a zoonózis (állatról emberre terjedő betegségek) közti kapcsolatot fogják majd bemutatni, ami igen aktuális a még mindig tomboló COVID-19-es járvány tükrében.

Reméljük, hogy a The End of Medicine felnyitja a szemeket, cselekvésre ösztönöz, és elindítja az emberek hajlandóságát a szokásaik megváltoztatására.

Nyilatkozta Joaquin Phoenix a dokumentumfilmmel kapcsolatban, melynek munkálatait már tavaly elkezdték, és a tervek szerint még az idén bemutatásra kerül.

Itt meg is nézheted a The End of Medicine-hez készült első előzetest!

