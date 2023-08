Működhet valaha egy kapcsolat, ha rossz a szex? A szakértő elárula a választ!

Az intimitás és szexualitás fontos szerepet játszik a párkapcsolatokban, hiszen, ha megvan az összhang a hálószobában, az pozitívan hathat az azon kívüli életünkre is. Erősítheti a kötődést, növelheti az önbecsülést, és kiegyensúlyozottabbak lehetünk. De mi a helyzet akkor, amikor a szex minden, csak nem kielégítő?

Régen jó volt a szex, de idő közben megváltozott

Az együttlétek minősége, milyensége és mennyisége is változik idővel, valójában a lényeg az, hogy közben mindketten jól érezzétek magatokat. Rendszerint a kezdeti szenvedélyes együttlétek helyébe a mély kötődés lép, csökkenhet az együttlétek száma és az intenzitása is, de ha elégedettek vagytok, akkor nincs min gondolkozni. Akkor viszont van, ha a szex annyira megváltozik, hogy valamelyik fél nem élvezi, vagy kevésnek tartja.



Fontos megérteni azt, hogy a jó szex nem csak a lepedőakrobatikára korlátozódik. Az érzelmi és szellemi összhang is rendkívül fontos, egymás tisztelete, valamint a sokat emlegetett empátia is kell ahhoz, hogy az együttlét ne csak egy fizikai aktus legyen, hanem mélyebb érzelmi összhangot is kifejezzen.



Akkor viszont, ha nem vagytok egy hullámhosszon az ágyban, az problémákhoz vezet hosszú távon. Nem mindig, de a szexuális problémák mélyebb gondokat is jelezhetnek: akár egészségügyi, akár stresszből fakadó, akár bizalmi, vagy önbecsüléssel kapcsolatos problémákat.



Szakíts arra időt, hogy leülj, és megkérdezd magadtól, hogy a rossz szex az egyetlen probléma-e a kapcsolatodban! Ha más területen kiegyensúlyozott és boldog a kapcsolat, akkor érdemes olyan praktikákat bevetni, amikkel életet lehelhettek a szexuális életetekbe. Ha viszont arra jutsz, hogy például a munkahelyi stressz miatt fullad kudarcba a szex, akkor kommunikáljatok nyíltan a pároddal, és keressetek megoldást a stressz kezelésére.

Ha soha nem volt jó a szex

Teljesen más a helyzet akkor, ha valójában soha nem volt igazán jó a szex, de mivel megkedveltétek egymást, és minden más klappolt, együtt maradtatok. Akkor, ha már mindent megtettek annak érdekében, hogy összecsiszolódjatok, túlvagytok a tippek, trükkök, házi praktikák rengetegén, szexuálpszichológusnál is jártatok, de mégsem történt meg a nagy áttörés, sajnos, nem sok jó hírrel tudunk szolgálni.



Az ok pedig legalább annyira egyszerű, mint amennyire fájdalmas: vannak, akik passzolnak egymáshoz, és vannak, akik nem. Ez pedig azt jelenti, hogy sem a mennyiség, sem az intenzitás terén nem értetek egyet, amit ugyan szépíthetnénk, de felesleges: az egyéni preferenciákon változtatni hosszú távon nem sok eséllyel lehet. Amikor egy ilyen helyzet áll fenn, és a felek benne maradnak a kapcsolatban, előbb-utóbb nagy eséllyel félrelépnek, vagy ha nem, akkor megalkusznak, és ezzel lemondanak arról, hogy teljes életet éljenek.



Szeretnénk hangsúlyozni, hogy önmagában a jó szex kevés a jó párkapcsolathoz, de jó párkapcsolat jó szex nélkül nem lehetséges – baráti igen.



Ha pedig a szex jó a kapcsolatodban, de több érzékiségre vágynál, akkor katt a galériára tippekért!

