Kizárólag jó híreket közvetít Youtube-csatornáján a hollywoodi színész

Jó estét kívánok! (Igaz, hogy délután van.) Évekig töprengtem azon, miért nincs olyan hírműsor, amely a jó hírekre fókuszál. Amikor még mindig azt vártam, hogy valaki más oldja meg ezt a problémát, a Twitteremen kértem, sőt könyörögtem, hogy küldjetek nekem jó híreket. És el is kezdtek özönleni a jó hírek. Akkor azt gondoltam: elég volt, világ! Ki, ha mi nem? Mikor, ha nem most?

Ezzel a felvezetéssel csapott bele Some Good News (Jó hírek) című Youtube-csatornájába színész–humorista március végén. A videócsatornájára azóta már 2,4 millióan iratkoztak fel, ezzel is bizonyítékát szolgáltatva annak, hogy jó hírekre másoknak is szüksége van.

A 40 éves Krasinski, akit A hivatal című sorozat amerikai kiadásából, az Újrakezdők című klasszikus indie-filmből és a Hang nélkül című horrorból (és folytatásából) ismerhetünk többek között, ja és majd’ elfelejtettük, Emily Blunt színésznő férje is egyben, úgy tűnik, nagyon hasít a Some Good News videócsatornájával.

Például hírt kapunk arról, hogy igenis el lehet menni együtt futni, ha virtuálisan is:

...vagy a kutyáról, amikor két hónap karantén után először ment el érte a gazdája Olaszországban