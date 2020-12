Lehullt a lepel Jlo titkáról - Végre elárulta, mitől tökéletes a bőre

A sztároknak számtalan praktikája van az öregedés ellen. Vannak, akik méregdrága krémeket és vannak, akik a plasztikai beavatkozásokra esküsznek. Jlo többször is elmondta, hogy nagyon tudatosan éli életét, így a rengeteg víz, a kávé és cigi nélküli élet nagyban hozzájárul, hogy a mai napig tökéletes a bőre. De természetesen neki is van egy csodafegyvere, amelyet most végre a rajongóival is megosztott egy videóban, ahol teljesen smink nélkül mutatta meg magát.

Az emberek tudni akarták, ezért szinte kötelességemnek éreztem, hogy betegyem egy palackba, és azt mondjam: „Oké, ezt csinálom a bőrömmel!”

Jlo még augusztusban jelentette be, hogy elindítja saját szépségápolási márkáját, a Jlo Beauty-t, amelynek minden egyes terméke tartalmaz olívaolajat.

Próbáltam drogériás és próbáltam drágább termékeket is, de visszatértem egy olyan csodaszerhez, amelyről még édesanyám beszélt nekem fiatal koromban. Az olívaolaj igazi gyógyír a hajadra, a bőrödre, a körmödre, a testedre. Olyan, mint a természet varázsa.

Ezzel sokak vágya teljesült, hiszen már hosszú évek óta ez a rajongók és a szépségszakértők első számú kérdése az énekesnőhöz, aki saját sminkmárkájával szeretné másoknak is megadni a lehetőséget, hogy ugyanolyan hibátlan legyen a bőrük.

