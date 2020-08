Magas lófarok, bronzos arcszín, és dús szempillák jellemzik legtöbbször t, ha megjelenik egy vörös szőnyeges eseményen. Utóbbiból persze idén nem sokat láttunk (sőt!) a koronavírus-járványnak köszönhetően, és valószínűsíthetően még jó ideig nem is fogunk! A legnagyobb sztárok is igen gyorsan alkalmazkodtak az új helyzethez és a csillogó estélyik helyett, a kedvenc melegítőjükben pózolnak már jó ideje a közösségi médiában, a #nomakeup hashtagek pedig újra fénykorukat élik. azonban most ennél is tovább ment, nem egy egyszerű smink nélküli fotót tett közzé, hanem egy ébredés utáni #morningface fotó landolt a minap a twitter oldalán:

A szépség belülről fakad – szinkronban kell lennie a testnek, a léleknek, a szellemnek és az elmének. Nagyon hiszek a meditációban, szerintem a boldogság és az öröm pedig egyenesen megszépítenek.

Ezeket a bölcs gondolatokat mondta egy magazinnak, amikor megkérdezték tőle, hogy szerinte minek köszönhetően néz ki úgy, akár egy huszonéves. Ez a kérdés pedig a kommentelőket is megmozgatta, ugyanis a kép alatt számtalan hozzászólás érkezett, hogy milyen elképesztően jól néz ki JLo ébredés után. Ezt pedig mi is csak megerősíteni tudjuk! Azt pedig már csak halkan megsúgjuk, hogy senki sem mondaná meg róla, hogy a minap töltötte be az 51. életévét, nem mellesleg pedig kétgyermekes édesanya.

