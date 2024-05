Május első hétfője a MET-gáláé és a sok hírességé, de a harmadik hétfő a kutyáké. Május 20-án a New York-i AKC Museum of the Dog adott otthont az első Pet-gálának, ami a divat legfontosabb eseményének, a MET-gála mintájára készült. A projekt 2013-ban indult Anthony Rubio kisállat-couture és ruhatervező fotóprojektjeként. Rubio éveken át újraalkotta a MET-gála megjelenését az elegáns kutyások számára, majd éves fotózásokon osztotta meg alkotásait. 2024-ben Rubio együttműködött az AKC Museum of the Dogal, hogy kibővítse a projektet, és saját gála eseménnyé alakítsa.

Anthony Rubio kiemelte, hogy egyáltalán nem gúnyolódásnak szánják az eseményt, ez egyfajta tisztelgés a csodálatos kreációk előtt. Mindenesetre még mi is keressük a szavakat, hogy mit szóljunk ehhez: egyszerre fenomenális, vicces és persze szatirikus is. Hiszen gondoljunk bele, egy Nárcisz nevű kutya szettjében a vörös szőnyegen, vagy egy pomerániai törpespicc ugyanabban a ruhában, mint Nicki Minaj? Minden esetre ez tényleg megtörtént, mutatjuk a képeket!

Kattints a galériára, és nézd meg, hogyan festettek a kutyák a sztárok hasonmásaiként a 2024-es Pet-gálán!

