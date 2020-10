Ahogy sok pár, akik idénre tervezték az esküvőjüket, úgy és Alex Rodriquez is a halasztás mellett döntöttek a koronavírus miatt, hiszen az eredeti tervek szerint a nyáron, Olaszországban mondták volna ki a boldogító igent. Bár túlságosan sok részletet nem lehetett tudni arról, hogy mit is terveznek a nagy napra, abban biztosak voltunk, hogy a gyerekek nagyobb szerepet is kaphatnak életük egyik legfontosabb napján és bizony nem is tévedtünk nagyot. A minap a Daily Pop műsorvezetője, Justin Sylvester beszélgetett J.Lo. lányával, aki elárulta, hogy milyen dallal szeretné meglepni édesanyjáékat az esküvőn:

Nos, azt hiszem, egy olyan dalt fogok énekelni, ami összeköt kettőnket. De igazából egy olyan is jó lenne, ami őket köti össze… Az előbbi a You Are My Sunshine lenne, ezt mindennap elénekelte nekem elalvás előtt, amikor kicsi voltam.

Kétségtelen, hogy a 12 éves Emme örökölte az édesanyja csodálatos hangját, ám minden bizonnyal, ha nem is a legtisztább hangokon szólalna meg a kislány Jlo és Alex esküvőjén, akkor is lenne ott pityergés a meghatottságtól!

Jennifer amúgy igyekszik jól kezelni azt, hogy el kellett halasztaniuk az esküvőt, korábban egy interjúban elmondta, hogy persze fáj a szíve azért, hogy így alakultak a dolgok, ugyanakkor szeretné azt hinni, hogy az égieknek sokkal jobb tervük van vele, és egy olyan csoda vár rá, ami nem történhetett volna meg akkor, ha nem így alakulnak most a dolgok...

Irigyeljük a pozitív hozzáállását!

