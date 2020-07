Jennifer Lopezék új otthona egy valóra vált álom

és vőlegénye, Alex Rodriguez már jó néhány házat magáénak tudhat. A sztárpárnak van otthona Miamiban, New Yorkban és Bel Airben is, így ha kedvük támad, bármikor leruccanhatnak ezek közül bárhova egy kis pihenés erejéig. Most pedig egy újabb házzal bővítették gyűjteményüket, ráadásul elég irigylésre méltó épületet sikerült megszerezniük!

Az 50 éves Jennifer Lopeznél dögösebben senki sem képes köszönteni a nyarat Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A sztárpár ugyanis ezúttal Los Angeles egyik külső részén vásárolt mesés házat 1.4 millió dollárért, ami a többihez képest még egészen "kicsinek" számít három hálószobájával, valamint két és fél fürdőjével. nek már van a környéken egy luxus otthona, így nem kizárt, hogy elsősorban befektetésnek szánta a vásárlást, vagy szimplán csak egy saját házikónak arra az esetre, ha szeretne egy kicsit egyedül lenni.

Mindenesetre a mesés képeket elnézve itt biztosan bárki jól érezné magát!

Galéria / 7 kép Jennifer Lopez és Alex Rodriguez új háza Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria