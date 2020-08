Ebbe az álomszép otthonba költözik Jennifer Lopez és Alex Rodriguez

Új szintre lépett és Alex Rodriguez kapcsolata. No persze sajnos még mindig nem az esküvőjükről van szó, azt teljesen keresztülhúzta a koronavírus, ám a pár addig sem tétlenkedik, ha már elmaradt életük nagy napja, vásároltak egy mesébe illő luxusházat maguknak.

A szerelmesek nemrég csaptak le erre a Miamiban található ingatlanra, ami nem kevesebb, mint 40 millió dollárral rövidítette meg a pénztárcájukat. A csodás ház egyébként a Star Island-on helyezkedik el, melynek jellegzetessége a villákból elérhető közvetlen vízpart, na meg az illusztris szomszédság, ugyanis ahogy a neve is utal rá, ez egy igazi sztársziget, többek között Gloria Estefan, Rosie O'Donnell, Sean Combs és Shaquille O'Neal is itt lakik.

JLo az új konyhát még nem avatta fel, de hamarosan ennek is eljön az ideje!

és Alex Rodriguez új otthona egyébként hatalmas, ugyanis 40 ezer négyzetméteren terül el, 10 hálószoba és 12 fürdőszoba található benne, valamint egy lenyűgöző medence, lift, borterem, könyvtár, és ugye a privát partszakasz - elég menőn hangzik, nem?

Nézz be most te is az otthonukba!

