Hoppá! Egy jól elkapott lesifotó lebuktatta Jennifer Lopezt és Ben Afflecket: Mégsem válnak?

Hetek óta arról pletykálnak, hogy alig két év után válságban van Ben Affleck és házassága, ugyanis a sztárpárt több mint 40 napig nem fotózták le sehol együtt, ráadásul a színészről közben készültek olyan képek, amelyeken könnyen ki lehetett szúrni, nem viseli a jegygyűrűjét. Sőt, a hírek szerint jelenleg nem is élnek együtt, annak ellenére, hogy mindketten Los Angelesben tartózkodnak. A hétvégén azonban együtt jelentek meg a nyilvánosság előtt, és mindketten mosolyogtak a róluk fotókat készítőknek, ezzel bizonyítva, hogy a kapcsolatuk (egyelőre) nem ért véget. Na persze könnyen lehet, hogy nem csupán véletlenül találtak rájuk a paparazzik, hanem ők maguk (vagy Jennifer) jelezték nekik a hollétüket - ezzel a trükkel számtalan sztár élt már az évek során, például Meghan Markle is.

Előfordulhat, hogy Jen és Ben szeretné egyelőre fenntartani a boldog kapcsolat látszatát, míg kiderül, sikerül-e megoldani a problémáikat. És ha hihetünk a bennfenteseknek, van min dolgozniuk: amennyiben a média figyelméről van szó, teljesen eltér a gondolkozásmódjuk. Ben gyűlöli azt, kényelmetlenül érzi magát tőle, Jennifer viszont másképpen áll hozzá - a magánélete részleteit is előszeretettel megosztja a világgal. Ez pedig feszültséget kelt kettőjük között: a színész nem titkolja, amikor újra egymásra találtak, azt kérte Jentől, hogy a kapcsolatuk ne kerüljön fel a social media oldalára - majd rájött, hogy ebben kénytelen lesz alkalmazkodni. „Nem komfortos neki a múzsa szerep” - nyilatkozta róla az énekesnő is, aki idén több dalt is kiadott róla legutóbbi albumán.

Jennifernek egyébként nincs túl jó híre mostanában a médiában…

